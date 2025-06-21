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        Samsun'da kimliğini evde unutan öğrenciyi YKS'ye jandarma yetiştirdi

        Samsun'da, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) jandarma yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:01
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        Samsun'da kimliğini evde unutan öğrenciyi YKS'ye jandarma yetiştirdi
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        Samsun'da, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) jandarma yetiştirdi.

        Havza Meslek Yüksekokulu'nda TYT'ye girecek bir öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

        Bunun üzerine Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, kimliğini unutan öğrenciyi alarak Memduhiye Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Kimliğini evden alan öğrenciyi jandarma ekibi, yeniden sınava gireceği binaya götürdü.

        Aday, kapıların kapanmasına az bir süre kala sınava yetişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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