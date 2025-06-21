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        Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Samsun'da "Aile Yılı" kapsamında ailelerle bir araya geldi:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, aileyi merkeze alan her politikalarında, hizmetlerinde ve adımlarında sevgiyle örülmüş, değerlerle güçlenmiş, birlik ve beraberlik içinde büyüyen toplum hayalini yaşattıklarını belirterek, "Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:32 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:42
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        Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Samsun'da "Aile Yılı" kapsamında ailelerle bir araya geldi:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, aileyi merkeze alan her politikalarında, hizmetlerinde ve adımlarında sevgiyle örülmüş, değerlerle güçlenmiş, birlik ve beraberlik içinde büyüyen toplum hayalini yaşattıklarını belirterek, "Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Tarıkdaroğlu, Samsun'da "Aile Yılı" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ailelerle bir araya geldi.

        Burada konuşan Tarıkdaroğlu, sadece aynı sofra değil, yüreklerini de aynı duyguda buluşturmak için bir arada olduklarını söyledi.

        Sofraların paylaşıldıkça bereketlendiğini, sevinçlerin ise çoğaldıkça anlam kazandığını vurgulayan Tarıkdaroğlu, "En güzeli de kalpten kalbe kurulan köprülerle gerçek toplum inşa edilir çünkü biz inanıyoruz ki birlikte olmak, aile gibi hissetmekten geçer. Aile, hayatın ilk yuvası, ilk okulu, ilk sığınağıdır. İnsanın hayata gözlerini açtığı andan itibaren sevgiyle sarıldığı, güvenle büyüdüğü, değerlerini öğrendiği, kimliğini bulduğu en kıymetli yerdir." dedi.

        Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ilan ettikleri "2025 Aile Yılı" ile aile değerlerini ve aile kurumunu koruyarak, geleceğe taşımak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileyi merkeze alan her politikamızda, hizmetimizde ve adımımızda sevgiyle örülmüş, değerlerle güçlenmiş, birlik ve beraberlik içinde büyüyen toplum hayalini yaşatıyoruz. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz. Biz, büyük bir aileyiz. Bugün aramızda bu ailenin birbirinden kıymetli fertleri bulunuyor. Kıymetli büyüklerimizden geleceğimizin umudu çocuklarımıza, özel gereksinimli kardeşlerimizden el emeğiyle üreten kadınlarımıza, gençlerimizden fedakar annelerimize ve babalarımıza kadar hep birlikteyiz ve beraberiz. Hepimiz, bu büyük aile tablosunun birer parçasıyız."

        - "Aile sadece kan bağı değil, aynı zamanda gönül bağıdır"

        "Her birimizin hikayesi, bu ülkenin ortak hafızasına, ortak geleceğine dokunuyor." diyen Tarıkdaroğlu, "Çünkü aile sadece kan bağı değil, aynı zamanda gönül bağıdır. Birbirini gözetmek, birlikte iyileşmek, gülmek, büyümektir. Aile demek düştüğünde kaldıran, sustuğunda anlayan, varlığıyla güç veren demektir. İşte bu nedenle 2025 Aile Yılı'nı kutlamak, sadece bir takvimi işaretlemek değildir. Aynı zamanda tüm toplumu bu bilinçle yeniden inşa etmeye davet etmektir. Her bir bireyin huzur ve güven içinde yaşadığı, her çocuğun sevgiyle büyüdüğü, her annenin, her babanın değer gördüğü bir gelecek için çalışmaktır." şeklinde konuştu.

        Türklerin büyük millet olduğunu dile getiren Tarıkdaroğlu, farklı hayatlara sahip olsalar da kendilerini birleştiren aile bilincinin, dayanışma ruhunun ve gönül birliğinin olduğunu söyledi.

        Bugün burada kurulan her bağın, paylaşılan her tebessümün daha güçlü topluma, daha umut dolu yarına atılan adım olduğunu vurgulayan Tarıkdaroğlu, bu anlamda böylesine kıymetli buluşmayı mümkün kılan herkese gönülden teşekkür etti.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı da 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, bu kapsamda Samsun'da çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından halk oyunları ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programın sonunda aileler, çocuklarıyla açık havada film izledi.

        Etkinlikte çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikram edildi. Ayrıca, palyaço, yüz boyama ve sosis balon etkinlikleri düzenlendi.

        Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile aileler katıldı.

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