Samsun'da 3 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Atakum ilçesinde şüpheli D.A.C.Z'ya (21) ait adrese operasyon düzenlendi.
Şüphelinin aracı ve ikametinde yapılan aramada, 3 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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