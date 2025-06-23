Samsun'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Canan D.A'nın kullandığı 55 AC 715 plakalı cip ile Vesile Ö. idaresindeki 55 BCN 42 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda çarpıştı.
Savrulan cip refüje çıktı, otomobil ise yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada Vesile Ö. ve aracında bulunan 2 çocuğu ile diğer otomobildeki bir kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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