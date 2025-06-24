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        Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Maraşlı, Çankırı'ya atandı

        Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, Çankırı'ya tayin oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:36
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        Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Maraşlı, Çankırı'ya atandı
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        Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, Çankırı'ya tayin oldu.

        Mesleğe 2016 yılında Tunceli Ovacık'ta hakim olarak başlayan Maraşlı, ardından Yargıtay 15. Ceza Dairesinde tetkik hakimliği yaptı.

        Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Terör İhtisas Mahkemesi Heyet Başkanlığı'nı 2018'den itibaren yürüten Maraşlı, daha sonra Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, son olarak da Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla birinci sınıf hakim ünvanını alan Maraşlı, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atandı.

        Sefa Maraşlı, İl Komisyon Başkanı olarak da görev yapacağı yeni görev yeri Çankırı'da adaletin tecellisi için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bafra'daki değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm yargı mensuplarına teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğünü sağlamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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