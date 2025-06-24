Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Terme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Terme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen adreslere operasyon düzenlendi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda 12,34 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ü. E.T ve U.N. emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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