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        Ladik İlçe Jandarma Bölük Komutanı Demir görevine başladı

        Ladik İlçe Jandarma Bölük komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Şuayip Demir, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:51
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        Ladik İlçe Jandarma Bölük Komutanı Demir görevine başladı
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        Ladik İlçe Jandarma Bölük komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Şuayip Demir, görevine başladı.

        Jandarma Üsteğmen Cengiz Çalık'ın Asarcık ilçesine atanmasının ardından bölük komutanlığı görevine Şuayip Demir atandı.

        Demir, yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bundan sonra da kanunların verdiği yetkiler dahilinde vatanına, milletine en güzel şekilde hizmet edeceğini belirterek, "Ladikli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağım." dedi.

        Şuayip Demir, daha önce ilçede trafik tim komutanı, merkez karakol komutanı ve ilçe bölük komutan vekilliği görevlerinde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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