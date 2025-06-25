Samsun'da 19 yaşındaki genç denizde boğuldu

Cankurtaran ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından sudan çıkartılan Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizde yapılan arama sonucu bir süre sonra Arslan'a ulaşıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık hizmetleri ekipleri sevk edildi.

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