Samsun'da "Uyuşturucu ile Mücadele Günü"ne spor etkinlikleriyle dikkat çekildi

Samsun'da "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yeşilay Samsun Şubesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Samsun Pickleball Derneğince stant açılıp bilgilendirme yapıldı. Bağımlılıkla mücadele konusunda broşür ve materyal dağıtılan etkinlikte bağımlılığın zararları, sağlıklı yaşamın önemi ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

Etkinlik alanında pickleball, basketbol, bilek güreşi ve masa tenisi faaliyeti yapılarak bağımlılığa karşı sporun önemine işaret edildi.

İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Yeşilay Samsun Şube Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz, gazetecilere, halk sağlığı merkezi olarak vatandaşlara bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Sağlıklı yaşam becerilerini anlatan etkinlik düzenlediklerini anlatan Öz, "Bağımlılıkla mücadelenin ana konusu önleme, önlemenin ana konusu ise sağlıklı yaşam becerileri. Bir taraftan sağlıklı beslenme ve fiziki aktiviteleri, bir taraftan sporu ve sanatı anlatarak insanların boş zamanlarının değerlendirmelerini, olumlu alışkanlıklar kazanmalarını hedefliyoruz. Bunun için de burada spor etkinlikleri düzenledik." dedi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yaptıklarını belirtti.

Bağımlılıkla ilgili faaliyet yürüten kamu kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Burada spor alanları oluşturduk. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kamu ve kamu kuruluşlarımızın yaptıkların faaliyetlerin tanıtımını gerçekleştirdik. Halkın bağımlılıktan uzak durması adına spor atölyeleri olduğuna işaret ettik. Çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz bu parkurlarda yarışmalar yapıyor. Çocuklarımıza Yeşilay dergilerimiz ve bilekliklerimiz gibi hediyeler veriyoruz. Bugünün anlam ve önemine dikkati çekmeye çalışıyoruz."