Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" eserini sanatseverlerle buluşturdu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı eseri sahneledi.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesince yapılan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınan eserin dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Gülay Korkut, video projeksiyonu Ahmet Şeren, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 80 kişinin yer aldığı iki perdelik eser sanatseverlerden ilgi gördü.

- Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.