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        Eşinin desteğiyle 14 yıl sonra hayalindeki iş yerine kavuştu

        Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Azime Yoldaş, eşinin desteğiyle hayallerini süsleyen pasta imalathanesini açmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:14
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        Eşinin desteğiyle 14 yıl sonra hayalindeki iş yerine kavuştu
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        Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Azime Yoldaş, eşinin desteğiyle hayallerini süsleyen pasta imalathanesini açmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Havza Kız Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'ndan 2010 yılında mezun olan ve aynı yıl girdiği üniversite sınavında Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümünü kazanan Azime Yoldaş, evlendiği için birinci sınıfta eğitim hayatından ayrıldı.

        Bir süre ara verdikten sonra 2013 yılında halk eğitimi merkezine giderek pastacılık alanında ustalık belgesi alan Yoldaş, bu dönemde çocuklarının olması nedeniyle iş yeri açma hayalini gerçekleştiremedi.

        Evinde akraba ve dostlarının özel günleri için birbirinden güzel pastalar hazırlayan Yoldaş, aradan geçen 14 yılın ardından özel bir otelde şef olarak çalışan eşinin teşvikiyle 2024'te müşterilerinin hayallerini lezzetli pastalara dönüştürdüğü imalathane açtı.

        Pasta, kurabiye, poğaça gibi ürünler hazırlayan Yoldaş, ertelediği hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Üç çocuk annesi olan Yoldaş, AA muhabirine, evlendiği için eğitimini yarıda bıraktığını ama birkaç yıl sonra kurslara giderek ustalık belgesini aldığını söyledi.

        Bu kez çocuklarının büyümesini beklediğini dile getiren Yoldaş, "Geçen yıl eşimin teşvik ve cesaretlendirmesiyle pasta imalathanesi açmaya karar verdim. Eşim bu süreçte hep beni destekledi, iş yeri açmamı istedi ama ben bir türlü cesaret edemiyordum. Sonunda eşimin cesaretlendirmesiyle hayallerime kavuştum." dedi.

        Azime Yoldaş'ın eşi İsmail Yoldaş ise 17 yıldır turizm sektöründe çalıştığını, 10 yıldır da şef olarak görev yaptığını anlatarak, "Eşimde kabiliyet vardı, bu işi yapabileceğinden emindim. Her zaman hayalinde pasta imalathanesi açmak, el becerisinin ve gayretinin olduğunu bildiğimden hayallerine kavuşması için onu cesaretlendirdim. Çocukları ve ailesi için ertelediği hayallerine kavuştu. Şu an işleri oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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