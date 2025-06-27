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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Muhteşem Süleyman" operasını sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:57
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturacak
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Muhteşem Süleyman" operasını sahneleyecek.

        Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

        İki perdelik eserde Canan Ünal başkemancı, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe ise orkestra şefleri olarak yer alacak. Koro şefliğini ise yine Kıvanç Tepe üstlenecek.

        Operanın dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi Görkem Cengiz, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

        Eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın zekası, bilim ve sanata olan düşkünlüğü, askeri başarılarıyla Osmanlı'yı daha da güçlendirirken devletin devamlılığı ve otoritenin korunması için çok zor kararlar vermek zorunda kalmasını ele alıyor.

        "Muhteşem Süleyman" operası, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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