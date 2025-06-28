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        GRAFİKLİ - Türkiye genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

        BATUHAN DİŞBUDAK - Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 47 ilde, ormanlara giriş yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:12
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        GRAFİKLİ - Türkiye genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı
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        BATUHAN DİŞBUDAK - Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 47 ilde, ormanlara giriş yasaklandı.

        Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı.

        Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

        Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

        Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esaslarının da değerlendirildiği komisyonlarca sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

        - Ormanlara giriş yapılamayacak iller

        Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler şöyle:

        - Karadeniz Bölgesi

        Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

        Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

        Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

        Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

        Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

        - Marmara Bölgesi

        Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

        Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

        Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

        Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

        Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

        Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

        Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

        İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

        Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

        - Ege Bölgesi

        Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

        Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

        Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

        İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

        Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

        Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

        Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

        - Akdeniz Bölgesi

        Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

        Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

        Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

        Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

        Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

        Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

        Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

        - Güneydoğu Anadolu Bölgesi

        Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

        Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

        - Doğu Anadolu Bölgesi

        Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

        Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

        - İç Anadolu Bölgesi

        Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

        Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

        Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

        Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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