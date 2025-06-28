GRAFİKLİ - Türkiye genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

BATUHAN DİŞBUDAK - Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 47 ilde, ormanlara giriş yasaklandı.

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esaslarının da değerlendirildiği komisyonlarca sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor. - Ormanlara giriş yapılamayacak iller Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler şöyle: - Karadeniz Bölgesi Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim - Marmara Bölgesi Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim - Ege Bölgesi Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim - Akdeniz Bölgesi Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım