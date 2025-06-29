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        AK Partili Karaaslan, Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:41
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        AK Partili Karaaslan, Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, Samsunspor'un 30 Haziran 1965'ten bugüne inancıyla, iradesiyle ve başarılarıyla şehrin ortak sevdası olduğunu vurguladı.

        Samsunspor'un Türk futbolunda adını efsaneler arasına yazdıran sayısız sporcu yetiştirdiğini ve geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa eden bir okul olduğunu aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu'nda ligi 3. sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan ve kuruluşunun 60. yılında şehrimize büyük bir başarı armağan eden takımımıza Avrupa mücadelesinde ve gelecek sezonda başarılar diliyorum. Kurulduğu günden bugüne Samsunspor'un başarısı için ter döken tüm sporculara, teknik heyete, yöneticilere ve takımımızın yanında olan büyük Samsunspor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum. Kırmızı-beyaz-siyah renkleri hepimiz için büyük anlamlar taşıyan gururumuz Samsunspor'umuzun 60. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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