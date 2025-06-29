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        Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Samsun'da sona erdi

        Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:18
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        Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Samsun'da sona erdi
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        Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

        İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 40 ilden 60 spor kulübünden büyükler kategorisinde 221'i kadın olmak üzere 432 sporcu katıldı.

        Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine yapığı açıklamada, şampiyonanın hem halter hem de federasyon adına çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Ünlü, yaz tatili ve ilk müsabaka olması nedeniyle şampiyonaya beklenen katılım olmadığını ifade ederek, "Samsun'da bulunduğumuz salonda çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Emeği olan, katkısı olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Samsun bizim için ayrı bir önem taşıyan ilimiz. Çünkü buradan çok sayıda milli sporcular çıktı. Hem fiziki açıdan hem sporcu potansiyeli açısından çok önemli bir şehir." dedi.

        Samsun'un Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu dile getiren Ünlü, "Bugün burada istenilen kriterlere girmeyi hak eden sporcularımızı hazırlık kampına alıyoruz. İki aylık milli hazırlık kampından sonra takımı belirliyoruz. Bu şampiyonanın önemi önümüzdeki şampiyonalara hazırlık." diye konuştu.

        Şampiyonada, erkeklerde +110 kiloda ASKİ Spor Kulübünden Muhammed Emin Burun ile 110 kiloda Kahramankazan Belediye Spor Kulübü'nden Emre Öztürk altın madalya kazandı.

        +110 kiloda 211 kilo kaldıran Burun, 23 yaş altı ve kulüpler Türkiye rekoruna imza attı.

        Şampiyonanın sonunda Ünlü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci başarılı sporculara madalyalarını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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