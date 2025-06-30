Samsun'da konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Samsun'da düzenlenen konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Samsun'da düzenlenen konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Batı Park'ta sahne alan sanatçı Alişan'ın konserinde, bir grup arasında kavga çıktı.
Emirhan E. (16) tanımadığını beyan ettiği Doğukan T. (25) tarafından bacak ve omzundan bıçaklandı.
Polis ekipleri şüpheli Doğukan T'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü.
Şüphelinin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.
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