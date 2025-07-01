Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 5 bin 568 sentetik ecza hapı, 40 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 43 tabanca fişeği, 1,5 gram esrar ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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