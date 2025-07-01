Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.Ş'nin (47) kullandığı 46 ADT 0414 plakalı hafif ticari araç, M.D.A. (32) idaresindeki 60 HN 087 otomobil ile M.K. (50) yönetimindeki 55 RF 310 plakalı pikap, Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada, sürücülerden M.D.A. ile pikapta bulunan A.K. (15) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.