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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:43
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, O.T'nin (25) İsmetpaşa Mahallesi'nde ikametinde arama yaptı. Aramada 283 sentetik uyuşturucu hap, 1 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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