Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou'yu transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürklü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine." ifadesine yer verildi.

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