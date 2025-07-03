Alaçam Belediye Başkanı Özdemir Ülkü Ocakları'nın ilçe yönetimiyle bir araya geldi

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Ülkü Ocakları, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'in katılımıyla toplantı düzenledi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile ilçe Ülkü Ocakları yönetimi, Etyemez Mahallesi'nde bir araya gelerek çalışmalar hakkında konuştu.

Toplantıda konuşan Özdemir, "Ülkü Ocaklarımızın bu tür buluşmaları, hem teşkilatımızın güçlenmesi hem de ilçemizdeki birlik ve beraberliğin pekişmesi adına büyük önem taşıyor. Gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı kalarak yetişmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Alaçam Ülkü Ocakları Başkanı Galip Çilesiz ise teşkilat çalışmaları ve yaz döneminde yapılacak faaliyetlerin görev dağılımı hakkında katılımcılarla bilgi paylaştıklarını belirtti. Çilesiz, "Ülkü Ocakları olarak her zaman gençliğimize sahip çıkmaya, onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu tür buluşmalarımızla hem teşkilat içi koordinasyonu sağlıyor hem de yeni projelerimizi hayata geçirme imkanı buluyoruz." diye konuştu.