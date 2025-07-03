Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma" suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.A. (43) Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda saklandığı adreste yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.