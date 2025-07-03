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        Vezirköprü'de Şevket Öztürk, 70 kez kan ile kan ürünü bağışında bulundu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Şevket Öztürk, 70 kez kan ile kan ürünü bağışı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 23:01 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:01
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        Vezirköprü'de Şevket Öztürk, 70 kez kan ile kan ürünü bağışında bulundu
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Şevket Öztürk, 70 kez kan ile kan ürünü bağışı gerçekleştirdi.

        Karacaören Mahallesi sakinlerinden Öztürk, 2014 yılından bu yana düzenli olarak kan bağışında bulunuyor.

        Bugüne kadar büyük bölümü trombosit olmak üzere toplam 70 kez kan ile kan ürünü bağışında bulunan Öztürk, Türk Kızılay tarafından plaketle ödüllendirildi.

        Öztürk, "Kan bağışı yapmak her Türk vatandaşının üzerine düşen kutsal bir görevdir. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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