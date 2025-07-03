Vezirköprü'de Şevket Öztürk, 70 kez kan ile kan ürünü bağışında bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Şevket Öztürk, 70 kez kan ile kan ürünü bağışı gerçekleştirdi.

Karacaören Mahallesi sakinlerinden Öztürk, 2014 yılından bu yana düzenli olarak kan bağışında bulunuyor.

Bugüne kadar büyük bölümü trombosit olmak üzere toplam 70 kez kan ile kan ürünü bağışında bulunan Öztürk, Türk Kızılay tarafından plaketle ödüllendirildi.

Öztürk, "Kan bağışı yapmak her Türk vatandaşının üzerine düşen kutsal bir görevdir. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.