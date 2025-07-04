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        Havza Müftüsü Alıcı'dan Kur'an kurslarına ziyaret

        Havza Müftüsü Cemil Alıcı, bu yıl "Yazımda Kur'an var" sloganıyla başlayan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:07
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        Havza Müftüsü Alıcı'dan Kur'an kurslarına ziyaret
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        Havza Müftüsü Cemil Alıcı, bu yıl "Yazımda Kur'an var" sloganıyla başlayan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Alıcı, Kevser ve Sondaj camileri ile Diyanet Gençlik Merkezinde devam eden kursları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, din görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kursa katılan çocuklar ile de sohbet eden Alıcı, çocuklara ikramda bulundu.

        İlçedeki cami, gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 145 yaz Kur'an kursu açıldığını dile getiren Alıcı, "Kurslarımızda 1527 çocuğumuz eğitim almakta. Kurs kayıtlarımız ise 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Yaz Kur'an kurslarında eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx' web sitesinden öğrenebilecek." dedi.

        Kurslarda Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam'ın temel inanç esasları, ibadetler ve Hz. Peygamber'in hayatının öğretildiğini anlatan Alıcı, "Çocuklarımıza dini yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli donanımları kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca çocuklarımıza ahlaki ve etik değerlerimizi öğreterek iyi birer insan olarak yetişmeleri için çaba göstermekteyiz. Kurslarımız 15 Ağustos'ta sona erecek." diye konuştu.

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