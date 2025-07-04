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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle toprak kayması oluştu

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:06
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle toprak kayması oluştu
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

        İlçede etkili olan sağanak sonucu Yenice Mahallesi'nde 45 haneye ulaşımın sağlandığı yolda toprak kayması oluştu.

        Toprak kayması sonucu yol kısmen ulaşıma kapandı. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilerek, yolda güvenlik önlemi alındı.

        Yürütülen çalışmanın ardından yol, tamamen ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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