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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:18
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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi
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        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir devam eden altyapı sorunları, özellikle yağışlı havalarda yaşanan su taşkınları ve yetersiz kanalizasyon sistemlerinin Bafra için önemli bir gündem maddesi olduğunu anlattı.

        Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) iş birliğiyle geniş çaplı altyapı yenileme projesi başlatıldığına işaret eden Kılıç, "Proje kapsamında kanalizasyon ve içme suyu hatları modern sistemlerle yenilendi, yağmur suyu drenaj sistemleri genişletildi, riskli bölgelerde önleyici çalışmalar yapıldı. İlçede yürütülen kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı." ifadesini kullandı.

        Son dönemde etkili olan yoğun yağışlara rağmen ilçede olumsuzluk yaşanmamasının bu yatırımların başarısını gösterdiğini vurgulayan Kılıç, "Yapılan çalışmalar Bafra'nın gelecekteki olası doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağladı. Altyapı çalışmalarının ardından yol ve kaldırım düzenlemelerine yönelik çalışmalar da bu yaz döneminde hız kesmeden devam edecek." açıklamasında bulundu.

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