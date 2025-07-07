Samsun'da tahmini fındık rekolte çalışması yürütülüyor

Samsun'da, 2025 yılı tahmini fındık rekoltesinin tespiti amacıyla çalışma yapılıyor.

Salıpazarı ilçesi Alanyaykın Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmaya Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ile teknik personel katıldı.

Sağlam, burada yaptığı açıklamada, Samsun genelinde 1 milyon 249 bin 679 dekar alanda yaklaşık 50 bin üreticinin fındık tarımı yaptığını söyledi.

Fındığın hem il hem de ülke ekonomisi için önemli bir geçim kaynağı olduğuna işaret eden Sağlam, "2025 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları, 26 Haziran itibarıyla Samsun'un 13 ilçesinde başladı. Önceden belirlenmiş 87 rekolte bahçesinde yaklaşık 450 dalda çotanak sayımı esasına göre veri toplanıyor. Rekolte tahmin çalışmaları il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı komisyonlarca yürütülüyor." dedi.