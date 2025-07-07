Samsun'da 78 yabancı uyruklu kişi kontrol edildi
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri, 78 yabancı uyruklu kişiye yönelik kontrol gerçekleştirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri, 78 yabancı uyruklu kişiye yönelik kontrol gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Mobil Göç Aracı personeli ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, düzensiz göçle mücadele kapsamında ilçe merkezine yakın belirli noktalarda denetim gerçekleştirildi.
Uygulamada 78 yabancı uyruklu kişinin kimlik ve yasal durum kontrolleri yapıldı.
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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