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        Samsun'da 78 yabancı uyruklu kişi kontrol edildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri, 78 yabancı uyruklu kişiye yönelik kontrol gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:33 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:33
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        Samsun'da 78 yabancı uyruklu kişi kontrol edildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri, 78 yabancı uyruklu kişiye yönelik kontrol gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Mobil Göç Aracı personeli ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, düzensiz göçle mücadele kapsamında ilçe merkezine yakın belirli noktalarda denetim gerçekleştirildi.

        Uygulamada 78 yabancı uyruklu kişinin kimlik ve yasal durum kontrolleri yapıldı.

        Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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