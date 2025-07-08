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        Ladik'ten kısa kısa

        Samsun'un Ladik ilçesinde nakliyecilik yapan 85 araç sahibi, nakliye ücretlerinde artış yapılması talebiyle kontak kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:43 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:43
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        Ladik'ten kısa kısa
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        Samsun'un Ladik ilçesinde nakliyecilik yapan 85 araç sahibi, nakliye ücretlerinde artış yapılması talebiyle kontak kapattı.

        Ladik ilçesinden Samsun, Amasya, Erbaa ve Taşova'ya kum nakli yapan araç sahipleri, nakliye ücretlerinin artırılması talebiyle kontak kapatma kararı aldı.

        Ladik S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şaban Tektaş, yaptığı açıklamada, kendi aralarında kimseye zarar vermeden demokratik bir eylem yaptıklarını belirterek, "Mazot ve diğer girdilerin artmasından dolayı nakliyecilere verilen ücret, arkadaşlarımızın karnını dahi doyuramamaktadır. Samsun'daki büyük lojistik firmalardan anlayış bekliyoruz. Burada 85 tır sürücüsü, aileleri ile 400-500 kişi ekmek yiyor." ifadesini kullandı.

        Nakliyecilik yapan Mustafa Ertan ise akaryakıt ve diğer gider maliyetlerinin artışıyla kazançlarının düştüğünü dile getirerek, "Saygı ve sorumluluk ile birliktelik içerisinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Sağduyulu ve yapıcı yaklaşım bu sürecin en önemli unsurudur. Amacımız lojistik firmalarının ve ilgili kooperatiflerin nakliye fiyatlarına zam yapmalarıdır." dedi.

        - Ladik Kaymakamı Özbalta, muharrem ayı kutlamasına katıldı

        Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, Kirazpınar ve Meşepınar mahallelerinde düzenlenen "Yası Matem ve Aşure Günü" etkinliklerine katıldı.

        Özbalta, muharrem ayının mübarek olması temennisinde bulunarak, "Aşure birliktir, birlikteliktir. Muharrem ayı bolluk, bereket ayıdır. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Allah birliğimizi daim etsin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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