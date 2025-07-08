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        Samsun'da çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:08 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:08
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        Samsun'da çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

        Yenice Mahallesi'nde ekili arazide çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü ile Alaçam ve Yakakent belediyeleri ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili arazi ile anız alanı zarar gördü.

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de yangın bölgesinde incelemede bulundu.

        Galeri
        Galeri

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