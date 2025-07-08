Samsun'da çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü

İhbar üzerine yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü ile Alaçam ve Yakakent belediyeleri ekipleri müdahale etti.

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