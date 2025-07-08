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        Samsun'da Engelsiz Yaşam Parkı'nda çocuklar için yaz atölyeleri başladı

        Samsun'da Engelsiz Yaşam Parkı'nda çocuklar için yaz atölyeleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:52
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        Samsun'da Engelsiz Yaşam Parkı'nda çocuklar için yaz atölyeleri başladı
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        Samsun'da Engelsiz Yaşam Parkı'nda çocuklar için yaz atölyeleri başladı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocuklar için yaz atölyeleri düzenlendi.

        Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen ve 30 Ağustos'a kadar devam edecek yaz atölyeleri, özel çocuklara eğlenceli ve verimli bir yaz tatili fırsatı sunuyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin planladığı etkinliklerle çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi hedefleniyor.

        Programda yaratıcı sanat çalışmaları, el işi uygulamaları, müzik atölyeleri ve duyusal aktiviteler yer alacak.

        Ayrıca doğada yapılacak bahçe çalışmaları ve hareketli fiziksel etkinliklerle de çocukların aktif kalması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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