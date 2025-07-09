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        Havza Zeynep Ana Cemevinde aşure ve lokma etkinliği düzenlendi

        Havza'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:04 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:04
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        Havza Zeynep Ana Cemevinde aşure ve lokma etkinliği düzenlendi
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        Havza'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma etkinliği düzenlendi.

        Karga Mahallesi'nde bulunan Zeynep Ana Cemevinde mahalle muhtarı Özkan Köse ve mahalle sakinleri tarafından düzenlenen aşure ve lokma etkinliğine Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, Belediye Meclis üyeleri, ASFED Denetim Kurulu Başkanı Cesur Çiftçi ile vatandaşlar katıldı.

        İkiz, aşurenin İslam aleminde ayrı bir önemi olduğuna işaret ederek, "Aşure birliktir, birlikteliktir. Muharrem ayı, bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

        Alevi dedesi Coşkun Kaya tarafından dua edilmesinin ardından kesilen kurban etlerinden hazırlanan lokma ve hazırlanan aşure davetlilere ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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