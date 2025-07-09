Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Milli judocular, Samsun'daki ortak kampta şampiyonalara hazırlanıyor

        Ümit ve genç milli judocular, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli judocular, Samsun'daki ortak kampta şampiyonalara hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ümit ve genç milli judocular, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık yapıyor.

        Samsun TOHM'da ümit ve genç kategorilerinde 42 milli judocu, ortak kampta antrenmanlarını sürdürüyor.

        Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal, AA muhabirine, Samsun'daki ortak kampta milli takım sporcularının beraber antrenman yapma imkanı bulduklarını söyledi.

        Kampın 19 Temmuz'a kadar süreceğini belirten Sandal, "Kampımızın amacı genç milli takımımızı Macaristan'ın Paks kentinde yapılacak Avrupa Kupası'na, ümit milli takımımızı da Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) hazırlamak." dedi.

        EYOF ile Avrupa Kupası'na beşer sporcuyla katılacaklarını dile getiren Sandal, "Her biri birbirinden değerli, farklı özelliklere sahip sporcularımız, hepsine güveniyoruz, hepsinden madalya bekliyoruz. Madalya alan sporcularımızla Dünya Judo Şampiyonası ve Gençler Avrupa Şampiyonası'na devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Mars taşı satılığa çıkıyor
        Mars taşı satılığa çıkıyor
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Samsun'da su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
        MHP Havza İlçe Yönetim Kurulu toplandı
        MHP Havza İlçe Yönetim Kurulu toplandı
        Havza Zeynep Ana Cemevinde aşure ve lokma etkinliği düzenlendi
        Havza Zeynep Ana Cemevinde aşure ve lokma etkinliği düzenlendi