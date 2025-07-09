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        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:10
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        Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Yakup İnan (76) idaresindeki traktör, Karahüseyinli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İnan'ın cesedi, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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