Vezirköprü'de devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. (37) idaresindeki plakalı öğrenilemeyen otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolu Adatepe Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Öte yandan yapılan kontrolde M.A'nın 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.