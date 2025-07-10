Vezirköprü'de aşure etkinliği düzenlendi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.

İmircik Mahalle Muhtarı Muharrem Öztürk ve mahalle halkının öncülüğünde gerçekleşen programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, Alevi dedesi Mahmut Koç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kaya, muharrem ayının anlam ve önemine dikkati çekerek, "Muharrem ayı, bolluk, bereket, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı, maneviyatı yüksek bir aydır. Rabb'im bu mübarek ayda birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Programda vatandaşlara aşure ikram edildi.