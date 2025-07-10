Vezirköprü'de "Çocuk Mahalle Şenliği" düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaymakamlık koordinesinde "Çocuk Mahalle Şenliği" düzenlendi.

Göl İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde ilçedeki çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla hayata geçirilen etkinlikte öğrenciler, oyun alanlarından atölyelere kadar birçok aktiviteyle keyifli anlar yaşadı.

Şenliğe katılan çocuklar gün boyunca hem eğlendi hem de sosyal etkinliklerle verimli zaman geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya başta olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara ve şenliğe ev sahipliği yapan okul idarecilerine teşekkür etti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.