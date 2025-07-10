Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Yeşilyurt Mahallesi sahilinden denize giren Mert C. (19), Cemre A. (13), Kardelen A. (18) ve Yunus E. (10), bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar durumu fark ederek müdahale etti.
Denize giren ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçirenler, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
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