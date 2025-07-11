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        Samsun'da tırın çarptığı traktör sürücüsü öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde tırın çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:57 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:57
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        Samsun'da tırın çarptığı traktör sürücüsü öldü
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        Samsun'un Terme ilçesinde tırın çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Vaja Endeladze idaresindeki SP 336 PP yabancı plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde bankette bekleyen İsa Ayyıldız (46) yönetimindeki 55 AHZ 217 plakalı traktöre çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Sağlık ekibince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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