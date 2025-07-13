Samsun'da su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Samsun'da su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Atakent Mahallesi'ndeki su parkına ailesiyle giden A.E.B, havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden baba F.B. (46) sağlık ekiplerine haber verdi.
A.E.B, bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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