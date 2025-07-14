Bafra Belediyesinin yaz dönemi kültür ve sanat kursları devam ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından yaz dönemi kültür ve sanat kurslarıyla çocuk ve gençlere keman, piyano, tiyatro eğitimi veriliyor.

Belediye Konservatuvarı bünyesinde düzenlenen kurslarda çocuklar ve gençler için keman, piyano ve tiyatro gibi branşlarda eğitimler gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda Bafra Belediyesi tarafından yetişkinlere yönelik dokuma, tel kırma ve filografi gibi geleneksel sanat ve meslek edindirme kursları da düzenleniyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kursları sık sık ziyaret ederek öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Yapılan çalışmaları inceleyerek katılımcılardan bilgi alıyoruz. Bu ziyaretlerde kursların hemşehrilerimizin hayatına dokunduğunu, meslek edinmelerini ve sosyalleşmelerini sağladığını görüyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor." dedi.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin ilçedeki sosyal yaşama canlılık katarken, bireylerin yeteneklerini geliştirmelerine ve farklı alanlarda bilgi sahibi olmalarına olanak tanıdığını anlatan Kılıç, bu sayede vatandaşların yaz dönemini verimli ve keyifli şekilde değerlendirme fırsatı bulduğunu kaydetti.