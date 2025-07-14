19 Mayıs ilçesinde gaziler ve şehit aileleri ağırlandı

Programa 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen programda şehitler için dua edildi.

19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.

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