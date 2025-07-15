Çarşamba'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cihan K. idaresindeki 55 ASF 616 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Sevgican A. (33) yönetimindeki 55 ARP 116 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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