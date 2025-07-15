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        Çarşamba'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:51
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        Çarşamba'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cihan K. idaresindeki 55 ASF 616 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Sevgican A. (33) yönetimindeki 55 ARP 116 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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