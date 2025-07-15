Ladik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında etkinlikler yapıldı

Özbalta ise 15 Temmuz'un millet iradesiyle yazılmış bir diriliş destanı olduğunu vurgulayarak, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sağlıklı yaşam diledi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Kaymakam Muhammet Özbalta, Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Servet Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Volkan Yücel ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Ladik ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

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