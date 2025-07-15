Havza'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşananları konu alan fotoğrafların yer aldığı sergi Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar tarafından gezildi.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kevser Camisi bahçesinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

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