Alaçam Merkez Karakol Komutanlığına atanan Köker, görevine başladı
Alaçam Merkez Karakol Komutanlığına atanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yılmaz Köker, görevine başladı.
Alaçam Merkez Karakol Komutanlığına atanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yılmaz Köker, görevine başladı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde 1994 yılında doğan Köker, mesleğe 2014 yılında Jandarma Genel Komutanlığında başladı.
Bugüne kadar Bolu, Şırnak ve Hatay'da görev yapan Köker, Alaçam Merkez Karakol Komutanlığına getirildi.
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