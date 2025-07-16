Vezirköprü'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliği düzenlendi

Etkinliklere Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mehmet Karababa, Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut, Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Feride Paşayiğit, İlçe Baro Temsilcisi Oğuz Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma etkinliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ovacık Mahallesi Hüseyin Hafız Camisi İmam Hatibi İrfan Çetiner Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya dua etti.

Program, protokol üyeleri ve vatandaşların Köprülü Mehmet Camisi'nde kıldığı akşam namazıyla başladı. Namazın ardından Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla Vezirköprü'de program düzenlendi.

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