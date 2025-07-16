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        Kapıkayafest için son hazırlıklar yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali öncesi hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:10
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        Kapıkayafest için son hazırlıklar yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali öncesi hazırlıklar tamamlandı.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında, festivalin detayları görüşüldü.

        Toplantıda, festival süresince görev alacak ekiplerin koordinasyonundan katılımcı güvenliğine, konser alanlarından kamp ve karavan bölgelerine, yeme içme hizmetlerinden sportif etkinliklere kadar konular kapsamlı bir şekilde ele alındı.

        Kılıç, festivalin Bafra'nın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Misafirlerimize güvenli, eğlenceli ve verimli bir festival sunmayı, ilçemizin güzelliklerini en iyi şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. " dedi.

        Kapıkaya'nın doğa sporlarında marka festival haline geldiğini dile getiren Kılıç, "Doğayla iç içe, spora ve kültüre doyacağımız dolu dolu programla misafirlerimizi ağırlayacağız. Tüm sporseverleri ve vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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