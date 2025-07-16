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        Çarşamba'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde odunlukta çıkan yangın, zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:12
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        Çarşamba'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde odunlukta çıkan yangın, zarara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Başçavuş Yüksel Güneri Sokakta Sıtkı Ö'ye ait evin yanında bulunan odunluktan duman yükselmeye başladı.

        Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın sonucu odunlukta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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