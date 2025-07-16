Çarşamba'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde odunlukta çıkan yangın, zarara neden oldu.

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