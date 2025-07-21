Samsun'da Hüseyin Dede Mesire Alanı hizmete açıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Hüseyin Dede Mesire Alanı törenle hizmete açıldı.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait Tepebölmesi mevkisindeki 220 bin metrekarelik alan, kentin doğa turizmine katkı sağlaması amacıyla Alaçam Belediyesine devredildi.

Alaçam Belediyesince mesire alanına dönüştürülen alan hizmete açıldı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, törendeki konuşmasında, mesire alanında vatandaşların rahat, güvenli ve konforlu şekilde piknik yapabileceğini söyledi.

Hüseyin Dede Mesire Alanı'nın Geyikkoşan sahiline de yaklaşık 20 dakika mesafede bulunduğunu belirten Özdemir, "Mesire alanında ormancı masalarımız, tuvaletler ve mangal yapma yerleri mevcuttur. İlerleyen dönemlerde inşallah restoran inşaatımız da olacak. Bu bölgede insanların doğayla baş başa vakit geçirebilecekleri bir alan inşa etmeye çalıştık." dedi.

Hüseyin Dede Mesire Alanı'na piknik yapmak için gelen Tayfun Yılmaz da alanı çok beğendiğini dile getirerek, "Gerçekten çok güzel bir manzara ortaya çıkmış. Tüm vatandaşlarımızı buraya gelmeye davet ediyorum." diye konuştu.